Im vergangenen Jahr kam die Idee auf, Wanderwege speziell für Kinder und Jugendliche in Rockenhausen auszuweisen. Das Arbeitsteam „Erlebniswege“ hat nun eine erste Tour konzipiert und war fleißig am Werkeln. Das Ergebnis könnte schon Ende April zu sehen sein.

Drei Wanderwege sollen rund um Rockenhausen entstehen, erzählt Kathrin Spieß vom Arbeitsteam, die im September 2021 den Vorschlag für die SPD im Stadtrat gemacht hatte. Geplant ist eine Erlebnistour mit Balancebalken, Murmelbahn, eventuell eine Wasserstation am Degenbach. Des Weiteren soll es eine Kunststrecke geben – mit Kunstwerken aus Holz, die gerade in der Grund- und der Förderschule sowie den drei Kindertagesstätten in Rockenhausen hergestellt werden.

Am weitesten sind die Vorbereitungen für eine Rätseltour gediehen. „Es soll sechs verschiedene Rätsel geben, bei denen immer eine Ziffer herauskommt. Wer alle Aufgaben richtig löst, kann damit dann am Ende eine kleine Überraschung öffnen“, erklärt Spieß. Dazu müssen zum Beispiel Holzbuchstaben, ein Puzzle oder eine Drehscheibe gebaut werden. Die Rätseltexte wurden bereits geschrieben. Auch Wegweiser wurden mit Holz, dass Förster Lothar Burkhart geliefert hatte, erstellt. Der Förster habe dem achtköpfigen Arbeitsteam die ganze Zeit über mit viel Rat und Tat zur Seite gestanden, lobt Spieß.

Um die perfekten Wege zu finden, sei das Team viele Runden durch den Wald rund um Rockenhausen gelaufen. Der Rätselwanderweg wird mit knapp zwei Kilometer Länge der kleinste der drei Routen sein. Als Start- und Zielpunkt ist der Hintersteinerhof vorgesehen. Bis auf Kleinigkeiten ist nun das meiste schon fertig. Sobald alles bereit ist und wetterfest gemacht wurde, sollen die verschiedenen Stationen angebracht werden. Und dann kann der erste Kinderwanderweg auch schon genutzt werden. Spieß rechnet momentan damit, dass der Weg Ende April eingeweiht werden kann.