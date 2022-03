Das Flexteam entlastet die Pflege. Vorerst aber nur in Kaiserslautern. Andere Standorte werden das genau beobachten.

Dass in Kaiserslautern ein Pool von ausgebildeten Pflegekräften künftig auf Stationen aushilft, die durch Krankheit, fehlendes Personal oder kurzfristige Ausfälle gebeutelt sind, das ist gut. Allzu oft wird in den Gesundheitsberufen die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter ausgenutzt, die ihre Kollegen nicht im Stich lassen wollen und Überstunden anhäufen. Die Beschäftigten an den Standorten Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kusel werden jetzt genau beobachten, wie das Pilotprojekt am größten Standort läuft. Auch sie müssen langfristig vom Flexteam profitieren.

