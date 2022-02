Pflegekräfte sind gesucht – auch im Westpfalz-Klinikum. Das Krankenhaus geht bei der Suche nach Mitarbeitern neue Wege, um im Pflegedienst eine verlässliche Dienstplangestaltung ermöglichen zu können: Ein sogenanntes Flexteam wird neu aufgebaut.

„Ziel ist es, eine auf unsere Bedürfnisse abgestimmte flexible Reserve an Pflegefachpersonal zu rekrutieren, die die bestehenden Teams in den verschiedenen Fachbereichen bei Bedarf unterstützt“, erläutert Pflegedirektorin Andrea Bergsträßer. Das Besondere: Die Flexteam-Mitarbeiter können zu selbst gewählten Zeiten arbeiten – mit Rücksicht auf ihre persönliche Lebenssituation, verspricht das Westpfalz-Klinikum. Gerade vor wenigen Tagen haben die ersten Mitarbeitenden in dem Projekt die Arbeit aufgenommen.

Mit einer Werbekampagne (mit Social-Media-, Plakat- und Kinowerbung) sollen verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Erste Rückmeldungen seien positiv: „Die Marketing-Kampagne wird gut angenommen“, sagt Andrea Bergsträßer, die das Projekt zunächst am Standort Kaiserslautern umsetzen will. „Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr möglichst viel Pflegefachpersonal zu gewinnen.“ Neben Vollzeitkräften seien auch Bewerber, die in Teilzeit oder auf Minijob-Basis arbeiten gesucht.

Team kümmert sich um Personalgewinnung

Für den Aufbau des Flexteams hat das Westpfalz-Klinikum eine sogenannte Flex-Recruiterin angestellt. Jessica Ulrich kümmert sich um die Suche nach qualifizierten Pflegefachpersonen für das Westpfalz-Klinikum für die neue Einheit. Wichtig sei dabei der Austausch mit den Stationen, um eine gute Übereinstimmung zwischen deren Bedarf und dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Zur Aufgabe der Flex-Recruiterin gehöre auch, den Bewerbungsprozess zu begleiten und das Flexteam gemeinsam mit der Leiterin Alexandra Thurnes aufzubauen und zu betreuen.

Die Kampagnen-Seite ist unter www.flexteam-wkk.de zu finden.