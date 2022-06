Ein Anbieter von Photovoltaikanlagen hat in den vergangenen Tagen vermehrt Bewohner des Winnweilerer Ortsteils Hochstein angerufen und mit ihnen am Telefon Beratungs- beziehungsweise Verkaufsgespräche führen wollen. Das teilt die VG-Verwaltung mit. Dabei habe der Mann den Eindruck erweckt, als werde er im Auftrag der Ortsgemeinde tätig.

Dies dementieren Orts- und Verbandsgemeinde nachdrücklich. Sie appellieren vielmehr an die Bürger, vorsichtig zu sein; auch die Verbraucherzentralen warnten vor raschen Geschäftsabschlüssen am Telefon. Auf diesem Weg sollten weder Daten bestätigt oder mitgeteilt noch der Forderung nach einer Geldüberweisung nachgegeben werden. Weitere Informationen erteilt die VG-Verwaltung unter Telefon 06302 602-0 oder per E-Mail an info@winnweiler-vg.de.