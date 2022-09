Eine Kleiderstube für Menschen in Not eröffnet die Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler am kommenden Dienstag, 13. September. Aber das neue Angebot soll zugleich ein Ort der Begegnung sein.

Entstanden ist die Idee im Zuge der Betreuung von knapp 100 Geflüchteten – darunter viele Kinder und Jugendliche – aus der Ukraine, die im Frühjahr dieses Jahres für etliche Wochen im Falkensteiner Kolpinghaus untergebracht waren. In der Folge sei das Projekt „Café Helfende Hände“ ins Leben gerufen worden, teilt die Pfarrei Heilig Kreuz mit: Um die Menschen weiterhin zu begleiten, wurden im Pfarrheim eine Kleiderstube und ein Begegnungscafé eingerichtet. „Der Ansturm war wesentlich größer als wir erwartet hatten“, berichtet Pfarrer Carsten Leinhäuser. „Schnell war uns klar, dass der Bedarf nach einem langfristigen Unterstützungsangebot sehr hoch ist – nicht nur bei den Kriegsgeflüchteten.“

Engagierte Mitglieder des Caritasausschusses der Pfarrei haben sich daher der Aufgabe angenommen und nach einem leerstehenden Ladenlokal gesucht. Dieses fand sich schließlich in der Schlossstraße 46 in Winnweiler, direkt neben der Adler-Apotheke. „Unser Ziel war es, einen möglichst zentralen Raum zu finden, an dem wir eine gut ausgestattete Kleiderstube mit Second-Hand-Kleidung und ein kleines Begegnungscafé aufbauen können“, erzählt Stephan Schmitz, Vorsitzender des Caritasausschusses. „An diesem Ort sind alle Menschen willkommen – besonders jene, die in Not sind. Das ist uns wichtig. Denn die kommende Zeit wird sicher für viele Menschen in unserer Verbandsgemeinde eine emotionale und finanzielle Herausforderung sein.“

Info

Die Kleiderstube ist dienstags von 17 bis 19 Uhr und zusätzlich jeden ersten Dienstag im Monat von 9 bis 11 Uhr geöffnet.