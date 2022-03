Die Damen der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim haben ihr für Sonntag geplantes Auswärtsspiel bei der HSG Lingenfeld/Schwegenheim abgesagt. Lediglich sechs Spielerinnen, darunter zwei Torhüterinnen hätten den Nordpfälzer Wölfinnen sicher zur Verfügung gestanden.

Durch die Spielabsage der HR gehen die zwei Punkte kampflos in die Südpfalz. Denn außer den bereits sicher fehlenden Spielerinnen stand auch hinter dem Einsatz einer weiteren Akteurin noch ein großes Fragezeichen, sodass eine Partie unter regulären Bedingungen nicht möglich gewesen wäre. Die zweite Damenmannschaft möchte gerne ihren dritten Platz in der A-Klasse bestätigen. Beim SC Bobenheim-Roxheim stehen die Chance dafür nicht schlecht. Mit nur einem Sieg belegt Bobenheim-Roxheim den letzten Rang der Tabelle. Los geht es am Sonntag um 18 Uhr in Bobenheim-Roxheim. Die mehrwöchige Spielpause der Herren neigt sich langsam dem Ende zu. Sie sind in der kommenden Woche wieder dran.