Durch die niedrigen Inzidenzwerte und das sommerliche Wetter nimmt nun auch der Pfälzerwald-Verein (PWV) nach und nach seine Aktivitäten wieder auf. Die ersten Hütten im Donnersbergkreis öffnen ebenfalls wieder, nur die Kupferberghütte in Imsbach bleibt nach Angaben auf der Internetseite des PWV noch geschlossen. Die Iggelborner Hütte in Winnweiler hat von Mittwoch bis Sonntag ihren Innen- und Außenbereich geöffnet, die aktuellen Corona-Regeln sollen von den Gästen beachtet werden. Die Hohlsteinhütte inMünchweiler öffnet ab Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Außengastronomie mit Fensterverkauf. Auch die Kriegsberghütte in Göllheim kann ab Sonntag wieder von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Da die Gäste für Bestellungen den Innenbereich der Hütte betreten müssen, ist hier ein aktueller Test, beziehungsweise ein Impf- oder Genesungsnachweis vorzuweisen. Die Luca-App kann benutzt werden.

Auch Gruppenwanderungen sind nun wieder erlaubt. Diese Chance nutzt der PWV Dannenfels direkt für die erste Veranstaltung am Sonntag und plant eine „Überraschungswanderung – Wer weiß denn schon wo’s hingeht?“. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Geißberg, Kastanienhof unterhalb des Klosters Gethsemani. Wanderführer ist Gerd Schönauer. Die Strecke ist mittelschwer und circa 13 Kilometer lang. Eine Einkehrmöglichkeit besteht auf dem Donnersberg in der geöffneten Keltenhütte.