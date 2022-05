Der Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni hat sein Kursprogramm der kommenden Monate bekanntgegeben. Im erst kürzlich bezogenen vereinseigenen Gebäude in der Rockenhausener Schlossstraße gibt es ein breit gefächertes Angebot von Zirkus für Erwachsene über Marionetten-Bau und Zaubern bis hin zu Yoga

Am Mittwoch, 11. Mai, beginnt um 19.30 Uhr „Zirkus für Erwachsene“ für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Kurs umfasst zehn Termine und vermittelt Fertigkeiten in Jonglage, Einradfahren, Akrobatik und anderem mehr. Anmeldung und weitere Infos per E-Mail an info@zirkus-pepperoni.de oder Telefon 06364 209.

Der Kurs „Zaubern für Kids“ (elf bis 16 Jahre) hat bereits am 30. April begonnen, ein Einstieg am Samstag, 7. Mai, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, ist aber noch möglich. Es folgen noch zwei weitere Termine. Anmeldung und weitere Infos per E-Mail an info@zirkus-pepperoni.de oder Telefon 06364 209.

Am Samstag, 14. und 21. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr, wird der Kurs „Marionetten – Bau und Spiel“ angeboten. Anmeldungen sind möglich per Telefon 0173 8212218 oder per E-Mail an fink.nicola@gmail.com.

Gleich mehrere Yoga-Kurse mit jeweils acht Terminen starten demnächst im Zirkushaus: Sanftes Yoga/Senioren-Yoga ab Dienstag, 10. Mai, 10.30 Uhr, Achtsamkeits-Yoga ab Dienstag, 10. Mai, 18.30 Uhr, und Hatha-Yoga ab Mittwoch, 11. Mai, 18.30 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung im Internet, www.claudiarech.de oder www.zirkus-pepperoni.de unter „Evergreen (Gesund bewegen)“.

Am Samstag, 14. Mai, findet von 15 bis 17 Uhr der Frühlings-Workshop „Tänze aus aller Welt“ für AnfängerInnen und Tanzerfahrene statt. Anmeldung bei Robert Lesquerade unter Telefon 0176 62233679.