Seit Beginn der Corona-Krise hat die Nachfrage nach Mobilität auf dem Fahrrad stark zugenommen, insbesondere das Fahren mit E-Bikes und Pedelecs erfreut sich größter Beliebtheit. Doch diese bergen durch höhere Fahrgeschwindigkeiten auch Gefahren und Risiken. Aus diesem Grund bietet die Verbandsgemeinde Winnweiler in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswacht Donnersberg am Samstag, 11. September, erstmalig einen Pedelec/E-Bike-Kurs an. Dieser Fahrsicherheits-Kurs besteht aus allgemeiner und technischer Theorie sowie einer praktischen Fahrübung und richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Für die Teilnahme wird vorausgesetzt, dass das Radfahren grundsätzlich beherrscht wird. Der Kurs findet am 11. September von 9 bis 13.30 Uhr im und am Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler, Jakobstraße 29 in Winnweiler statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Private E-Bikes dürfen mitgebracht werden. Das Tragen eines Helmes ist während des Kurses verpflichtend. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldung und weitere Informationen: VG Winnweiler, Tel. 06302-602-57, webere@winnweiler-vg.de, www.winnweiler-vg.de .