Zu einem Kaminbrand mussten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim am Donnerstagnacht ausrücken. Passanten bemerkten kurz nach 22 Uhr, dass aus einem Kamin eines älteren Wohnhauses Funken herausflogen und es außergewöhnlich qualmte. Die alarmierte Feuerwehr brachte eine Drehleiter in Position und rüstete die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten aus. Danach wurde vom Dach her der Kamin mit den glimmenden Rußpartikeln, fachmännisch ausgekehrt. Hierzu wurde ein Stahlbesen verwendet, die sonst bei Schornsteinfegern im Einsatz sind. Der glimmende Ruß wurde dann unten an der Reinigungsöffnung mit Hilfe einer Stahlwanne entfernt und im Freien abgelöscht. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Die Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 32 Personen und sieben Fahrzeuge im Einsatz. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Weitersweiler komplett gesperrt.