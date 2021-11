Über die vielfältigen Arbeitsmarktchancen mit Studienabschluss informiert die für die Westpfalz zuständige Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 17. November, von 16.30 bis zirka 17.30 Uhr.

„Akademiker sind eher selten von Arbeitslosigkeit betroffen. Warum eigentlich? Wie gelingt der Einstieg, Quereinstieg, Wiedereinstieg oder die berufliche Um- und Neuorientierung auf dem Arbeitsmarkt?“, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit. Antworten auf diese Fragen und Infos zur Vorgehensweise bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven sollen in dem Vortrag gegeben werden.

Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.Beratung@arbeitsagentur.de. Auf diesem Weg erhalten Teilnehmer dann auch weitere Informationen sowie die Zugangsdaten zur Veranstaltung über Skype for Business.