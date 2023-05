Am 25. Mai lädt die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens Schüler sowie junge Erwachsene zu einer Online-Veranstaltung rund um Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei ein. Von 16 bis 17 Uhr informieren Einstellungsberater der Bundespolizei in einem virtuellen Vortrag über die Laufbahnen im gehobenen und mittleren Dienst sowie über die Einstellungsvoraussetzungen. Die Veranstaltung findet virtuell mit der Anwendung „Skype for Business“ statt. Interessierte finden den Einwahllink zur Veranstaltung online in der Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen. Weitere Fragen zur Veranstaltung beantwortet das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Kaiserslautern, die auch für den Donnersbergkreis zuständig ist, unter der Telefonnummer 0631 3641-220.