Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihre Fans mussten lange warten, um Nicole wieder live zu erleben. Die Pandemie und auch eine Krebserkrankung hatten ihre Bühnenauftritte verhindert. Am Sonntagabend lauschten ihr in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden 400 Personen. Natürlich erklang auch ihr Friedenswunsch, der heute wohl aktueller ist als je zuvor.

„Vor vierzig Jahren zog ein junges Mädchen aus, um für ,Ein bißchen Frieden’ zu singen“, kündigte die Künstlerin ihren größten Hit an. „Damals