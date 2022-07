Die Publikumsmagneten Frühlingsfest und „Feuer im Gemäuer“ sind zuletzt der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nun soll ein ganz neues Veranstaltungsformat wieder Besucher nach Winnweiler locken.

Der Sommerabend in Winnweiler ist eine Neuheit, die sich das Team der Werbegemeinschaft hat einfallen lassen. Und auch wenn es komisch klingt: Der Auslöser, der Ursprung der Idee, war tatsächlich die Pandemie, wie der erste Vorsitzende Gunter Franck berichtet. Denn eben dieser sind das Frühlingsfest und die Veranstaltung „Feuer im Gemäuer“ zum Opfer gefallen. Sehr schade, denn dort war in den zurückliegenden Jahren mächtig was los gewesen. Dementsprechend bestand der Wunsch nach einer Gelegenheit, die Leute wieder nach Winnweiler zu locken.

Die Organisatoren entschieden sich schließlich für eine Veranstaltung im Sommer – entgegen anfänglicher Befürchtungen, dass die meisten der potenziellen Besucher zu dieser Zeit bereits im Urlaub sein könnten. Gunter Franck und seine Kollegen hoffen trotzdem auf einen Erfolg am Samstag, 23. Juli. Dann findet in der verkehrsberuhigten Zone in Winnweiler von 17 bis 22 Uhr ein verkaufsoffener Abend der Geschäfte statt. Das Programm ist vielfältig und beinhaltet musikalische Unterhaltung der Bands „Apetizer“ und „The K-Towns“ sowie Kalli Koppold und DeFuxDeiwelsWilde.

Auch „100% Pälzer“ dabei

Auch auf gastronomischer Ebene wird einiges geboten: Mit einem Weinstand der Zellertaler Weine, einer Candy-Bar, zahlreichen Angeboten der örtlichen Gastronomie und mehr ist für kulinarische Abwechslung gesorgt. Außerdem werden mehrere Hobbykünstler ihre Waren an Ständen präsentieren. Auch für die Kleinsten ist mit einem Luftballonkünstler und Clown-Schminken etwas dabei. Als besondere Attraktion wird der Pfälzer Karikaturenzeichner Steffen Boiselle anwesend sein (bekannt aus der RHEINPFALZ am Sonntag) und, wie bereits bei der beliebten Veranstaltung Feuer im Gemäuer, zum Thema „100% Pälzer“ seine Fähigkeiten demonstrieren.

Franck persönlich freut sich besonders auf die Künstlerstände und die Bands, die dabei sein werden. Er ist mit Blick auf Samstag optimistisch, dass der Sommerabend eine gelungene Premiere feiern wird. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“