Die Feuerwehren in Bolanden und in Mörsfeld sind einen Schritt näher am neuen Kleinlöschfahrzeug, das jede der beiden Wehren erhalten soll. Für insgesamt etwas mehr als 260.000 Euro werden auf Beschluss des Verbandsgemeinderats die Firmen Albert Ziegler beziehungsweise Albert Ziegler Feuerschutz den Zuschlag von der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erhalten.

Der Preis liegt rund 40.000 Euro über dem geschätzten Gesamtwert bei der Ausschreibung, was laut Verwaltung in erster Linie auf die Liefer- und Herstellungsprobleme durch den Ukraine-Krieg sowie die pralle Auftragslage zurückzuführen ist. Kleinlöschfahrzeuge werden vor allem bei kleineren Wehren eingesetzt. Sie dienen der selbstständigen Bekämpfung von Kleinbränden oder eignen sich für einen ersten Löschangriff. Für sie ist eine finanzielle Förderung in Höhe von 31.500 Euro je Fahrzeug zu erwarten.