Seit Donnerstag, 17.30 Uhr, weht die Flagge des Vereins „Terre des femmes“, der sich für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen einsetzt, vor der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden. Anlass ist der internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“, der jedes Jahr am 25. November begangen wird. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Barbi Driedger-Marschall, und ihre westpfälzischen Kolleginnen haben auf die Aktion des Bundesfamilienministeriums hingewiesen, die unter dem Motto „Du kannst helfen – gemeinsam sind wir stärker als Gewalt!“ Betroffene dazu ermutigen will, sich zu wehren und Beobachter dazu auffordert, aktiv zu werden und zu handeln. „Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern eine Straftat“, unterstrich Driedger-Marschall.

Auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt

Im Jahr 2020 seien der Polizei in Rheinland-Pfalz fast 8700 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen bekannt geworden – ein Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 79 Prozent der Opfer seien weiblich gewesen, 21 Prozent männlich. Die Flagge soll bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, vor der Kreisverwaltung gehisst bleiben.

Unterstützung erhalten betroffene Frauen anonym und kostenfrei in 17 verschiedenen Sprachen beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 08000 116 016 oder auf www.hilfetelefon.de. Weitere Informationen zu den gemeinsamen Aktionen der Gleichstellungsbeauftragten der Westpfalz unter www.frauenstaerken-westpfalz.de.