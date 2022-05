Endlich: Dieses Wort haben am Sonntag wohl viele Besucher und Beteiligte des Kirchheimbolander Maimarktes benutzt. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause waren die Straßen der Kleinen Residenz wieder mit Menschen gefüllt. Auf dem Festplatz im Herrngarten bevölkerten bei herrlichem Frühlingswetter zahlreiche Gäste die Fahrgeschäfte, auf dem Römerplatz bot die Stützpunktwehr Schwindelfreien die Möglichkeit, von der Drehleiter aus die Aussicht zu genießen. In den Straßen offerierten fliegende Händler ihre Waren, derweil die Geschäfte in der Innenstadt zum Bummeln einluden. Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt – der Foodtruck „Wilde Wutz“ lockte etwa mit verschiedenen Burgern.

Cornelia Löser, Vorsitzende des Gewerbevereins Pro Kibo, zog am Nachmittag im RHEINPFALZ-Gespräch ein erstes positives Fazit: „Da ich selbst seit heute Mittag im Laden stehe, habe ich noch nicht so viel Feedback erhalten. Aber was ich mitbekomme, können wir mit dem Verlauf sehr zufrieden sein.“ So habe die Feuerwehr bereits vor 16 Uhr Getränke-Nachschub besorgen müssen, „das ist schon mal ein gutes Zeichen“. Die Gäste hätten sich jedoch gut verteilt, „dadurch war es nach meinem Eindruck auch nirgends überfüllt“, so Löser. Das Wichtigste aber: „Ich habe viele glückliche Gesichter gesehen“ – endlich wieder!