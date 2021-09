Weil er während der Fahrt durstig war, hat der Fahrer eines Kleintransporters am Samstagmittag auf der A63 einen Unfall verursacht. Der 33-Jährige war nach Polizeiangaben in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als er sich in Höhe Dreisen während der Fahrt bückte, um aus dem Fußraum eine Flasche Wasser aufzuheben. Unbemerkt hat der Mann dabei sein Fahrzeug nach rechts über den Seitenstreifen gelenkt und an der Schutzplanke eingefädelt. Auf dieser ist er elf Elemente entlang gefahren, ehe der Transporter zum Teil auf dem Grünstreifen stehen geblieben ist. Der 33-Jährige erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.