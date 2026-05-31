An drei Terminen im Juni ist die mobile Arztpraxis wieder in Rockenhausen vor Ort. Das Angebot umfasst hausärztliche Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung.

Die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz ist auch im Juni in Rockenhausen im Einsatz. Damit wird das Angebot in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land zunächst bis Ende Juni fortgesetzt. Die mobile Arztpraxis steht an der Donnersberghalle, Obermühle 1, und bietet dort hausärztliche Sprechstunden an. Die Juni-Termine sind am 10., 17. und 24. Juni 2026. Ergänzend werden auch ärztliche Videosprechstunden angeboten. Für die Sprechstunden und Videosprechstunden ist jeweils eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Termine können online unter www.kv-rlp.de/707070 oder telefonisch während der Servicezeiten unter 06131/3261201 gebucht werden. Das Angebot wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz organisiert und von der VG unterstützt.