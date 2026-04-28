Seit Februar kommt eine mobile Arztpraxis nach Rockenhausen. Kurz vor dem geplanten Ende des Einsatzes zeigt sich: Das Angebot wird genutzt. Nun soll es verlängert werden.

Als die mobile Arztpraxis Anfang Februar an der Donnersberghalle in Rockenhausen startete, standen zunächst vor allem akute Beschwerden im Mittelpunkt. Inzwischen hat sich das Bild verändert: Seit Beginn des neuen Quartals Anfang April suchen vermehrt Menschen die Praxis auf, weil sie Rezepte für ihre Medikamente benötigen. „In den ersten beiden Monaten waren viele noch gut versorgt“, sagt Allgemeinmediziner Peter Bunders, der als Arzt in Rockenhausen im Einsatz ist. „Jetzt kommen sie aber in unsere Praxis und brauchen neue Rezepte.“

Ein Ansturm sei das zwar nicht, die Nachfrage aber konstant. Rund zehn Patientinnen und Patienten pro Tag versorge das Team derzeit. Damit erfülle die mobile Arztpraxis genau die Funktion, für die sie gedacht ist: Sie soll die hausärztliche Versorgung in der Region vorübergehend absichern, nachdem Ende Januar eine Praxis geschlossen wurde.

Definitiv keine Dauerlösung

Die mobile Arztpraxis ist als zeitlich befristete Lösung angelegt. Der Einsatz in Rockenhausen war zunächst bis 30. April vorgesehen, jetzt wird bis Ende Mai verlängert. Wie es danach weitergeht, sei völlig offen, teilt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit. Die mobile Arztpraxis ist eine Übergangslösung und nicht als Dauerlösung gedacht. Medizinisch deckt das Angebot nahezu das komplette Spektrum einer klassischen Hausarztpraxis ab. Aktuell spielen Allergien und Asthma eine große Rolle, außerdem kommen Menschen mit Bauchschmerzen, Bluthochdruck, Beschwerden an der Wirbelsäule, Herzproblemen oder mit Fragen rund um ihre Medikamente. Auch Blutabnahmen und weitere allgemeinmedizinische Untersuchungen sind möglich.

Das Auto fährt immer von Mainz aus los

Die mobile Praxis ist ein speziell ausgestattetes Fahrzeug mit kleinem Empfang, Behandlungsliege, Computerarbeitsplatz, Medikamenten, Verbandsmaterial und Labortechnik. Stationiert ist das Fahrzeug in Mainz. Von dort startet das Team am Morgen: Gegen 8 Uhr treffen sich die Mitarbeitenden in Mainz und fahren anschließend nach Rockenhausen.

Wer in der Region weiter auf der Suche nach einer festen Hausarztpraxis ist, muss laut KV angesichts des zunehmenden Ärztemangels, künftig wahrscheinlich längere Wartezeiten oder weitere Wege in Kauf nehmen. Unterstützung bietet die Arzt- und Psychotherapeutensuche des Patientenservice unter Telefon 116117. Dort erhalten Patienten einen Überblick über Praxen in ihrer Nähe, auch gefiltert nach Fachrichtungen. Darüber hinaus hilft der Patientenservice telefonisch bei der Suche nach festen Haus- und Kinderarztpraxen.

Sprechstunde per Video

Ein weiteres Angebot ist die Videosprechstunde. Über das digitale Angebot können sich Patienten ärztlich beraten lassen. Nach Angaben des Allgemeinmediziners Peter Bunders, der ebenfalls in der Videosprechstunde behandelt, können so Rezepte sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt werden. Wer digital einen Arzt sprechen möchte, benötigt lediglich eine Internetverbindung, ein geeignetes Endgerät und seine Versichertenkarte.

Info

Die mobile Arztpraxis steht einmal in der Woche an der Donnersberghalle, Obermühle 1. Die Behandlung erfolgt normalerweise nach Terminvereinbarung. Termine können unter 06131 326-1201 gebucht werden. Für die Videosprechstunde ist die Nummer 06131 326-1202 zuständig.