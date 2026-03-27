Ein Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr zwischen Schönborn und Bisterschied mit einem Motorrad kollidiert – fuhr aber laut Polizei einfach weiter. Der Autofahrer bog von Bisterschied kommend nach rechts auf die K11 ab, wobei es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin kam.

Durch die Kollision stürzte die junge Fahrerin und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Person und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Auto handelt es sich wahrscheinlich um einen schwarzen VW Caddy. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14699.