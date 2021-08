Bei einem 64-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis wurden bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Jakobstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabinoide. Der Mann räumte den Konsum am Samstagnachmittag ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.