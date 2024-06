Fähnchen an Autos, an Fenstern hängende Flaggen, Höfe oder Gärten, die mit schwarz-rot-goldenen Girlanden geschmückt sind: Spuren der EM sind derzeit überall zu sehen. So auch auf dem zu Imsweiler gehörenden Felsbergerhof: Hier hat es sich ein Fan direkt neben der Straße auf einem Stuhl bequem gemacht – bekleidet mit Deutschland-Trikot, -Schal, -Hut, -Brille und -Socken, in der Hand hält er einen roten Lederball. Flankiert wird die Puppe – denn um eine solche handelt es sich bei dem Schlachtenbummler – neben den obligatorischen Fähnchen von einem Schild mit der Aufschrift: „Frische Eier vom Lande“.

Hintergrund der ungewöhnlichen Kombination: Nebenan befindet sich der Eingang zu Haus und Freigelände, wo Katharina Hahnenberger – einen zweiten Standort des „Hühnerparadieses“ gibt es im benachbarten Dörrmoschel – seit mehreren Jahren die Eier ihrer mittlerweile 560 Hühner verkauft. Ihre Mutter Diana hat den geduldigen Anhänger der Nagelsmann-Elf, der sich offensichtlich auch durch das 1:1 gegen die Schweiz nicht aus der Ruhe bringen lässt, mit den passenden Utensilien ausgestattet.

Aus Stroh gebastelt hat ihn allerdings ihre Nachbarin Bärbel Denzer, die diesbezüglich Wiederholungstäterin ist: „Sie hat öfter so schöne Puppen auf ihrem Grundstück, beispielsweise das Christkind und der Nikolaus zu Weihnachten oder im Moment eine Frau in einem Verkaufsstand. Da habe ich sie gefragt, ob sie uns für die EM auch eine machen kann“, erzählt Diana Hahnenberger, die glühender Fußball- und während der „normalen“ Saison FCK-Fan ist. Angst, dass die kommenden Gegner Manuel Neuer ein paar faule Eier ins Nest, sprich Tor legen, hat sie übrigens nicht: „Ach was, ich glaube, wir packen’s!“

Was die EM mit Urlaub in Kalabrien zu tun hat, lesen Sie hier.

Mitmachen

Die Fußball-EM in Deutschland: Das ist ein besonderes Ereignis. Bis zum Finale berichten wir jeden Tag an dieser Stelle über persönliche EM-Erlebnisse oder -Erinnerungen. Wir weisen auf besondere Veranstaltungen im Donnersbergkreis hin, erzählen von feiernden (oder weinenden) Fans, berichten über Public Viewing oder analysieren knallhart die Spiele der deutschen Elf als seien wir Bundestrainer. Wir fragen auch Menschen auf der Straße oder Promis, wie sie zum Turnier stehen. Wenn auch Sie liebe Leser, etwas zur EM zu sagen haben, etwas Kurioses, Verrücktes oder Emotionales erlebt haben: Schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.