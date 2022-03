Seit dem vergangenen Wochenende wurden in der Verbandsgemeinde Winnweiler mehrere Ortstafeln gestohlen. Die unbekannten Täter drückten laut Polizei teilweise die Schilderpfosten um und demontierten dann die Verkehrszeichen. Bislang bekannt ist das Fehlen von Ortstafeln in Falkenstein, Gonbach, Theresienhof und Winnweiler. Hinweise an die Polizei Rockenhausen unter 06361 917-0.