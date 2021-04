Raus in die Natur,wo man alleine und fern von Abstandsregeln und Mund-Nase-Bedeckung seinen Gedanken und Aerosolen freien Lauf lassen darf. Ein erfreulicher und harmloser Trend, möchte man meinen. Doch die Natursuche hat Begleiterscheinungen.

Raus in die Natur, das ist oft das einzige Vergnügen, das in diesen Corona-Zeiten noch bleibt. Gerade hier auf dem Land ist diese Freizeitbeschäftigung noch schnell und unproblematisch anzugehen, es gibt ja viele Wege dafür. Radwege, Wanderwege, landwirtschaftlich genutzte Wege stehen zur Verfügung, um sich beim Joggen oder Walken zu trainieren, spazieren zu gehen oder den fröhlichen Vierbeiner auszuführen. Doch leider haben sich an manchen Orten unangenehme Begleiterscheinungen eingestellt.

„Keine Durchgangsstraßen“

In Bischheim wurde Ortschef Michael Brack von seinen Ratsmitgliedern darauf aufmerksam gemacht. „In unserer Gemarkung wird zunehmend missachtet, dass die landwirtschaftlichen Wege keine Durchgangsstraßen für den öffentlichen Verkehr sind“, stellt Brack fest. Sehr viele Autofahrer würden nicht mehr die Hauptstraße nach Ilbesheim nutzen, sondern übers Feld fahren. Andere würden mit ihren Vierbeinern in die Gemarkung fahren, die Autos mitten im Weg stehen lassen und dann die Hunde spazieren führen. „Wir haben auch vermehrt jugendliche Fahrer gesehen, die mit hoher Geschwindigkeit durchs Feld rasen“, stellt Brack fest. Niemand habe etwas dagegen, wenn man sich in der Natur treffe, aber es müsse schon Rücksicht genommen werden. „Es wäre natürlich auch gut, wenn nichts hinterlassen würde. Oft liegen leere Flaschen, Papier- und Plastikreste in der Gemarkung“, so Brack.

Hunde laufen querfeldein

Anders sieht es in Sippersfeld aus, wo Martina Lummel-Deutschle zumindest in diesem Punkt keine negativen Erfahrungen mit der verstärkten Naturbegehung erlebt hat. „Ich habe weder von unseren Landwirten noch von meinen Gemeinderäten hier Negatives berichtet bekommen, eher im Gegenteil. Spaziergänger und Wanderer achten selbst mit darauf, wer auf den Wegen fährt.“ Aber ein anderes Problem drückt in Sippersfeld: „Hundehalter lassen ihre Tiere querfeldein durch die Äcker springen, zerstörtes Hundespielzeug aus Hartplastik liegt auf den Feldern und es wurde mir berichtet, dass Hunde junge Rehe jagen. Hier würde ich mir mehr Rücksicht wünschen“, so die Sippersfelder Bürgermeisterin.

In ihrem Forstrevier ist auch Förster Dieter Gass überwiegend mit dem Verhalten der Spaziergänger und Wanderer zufrieden. „Die Menschen verhalten sich richtig und umweltbewusst, soweit ich das beurteilen kann“, sagt er. Einzig, dass mehr Masken und Papiertaschentücher zu sehen seien, sei ihm negativ aufgefallen. „Und wir hatten vier Extrem-Müll-Vorfälle, wo Menschen Altmüll, Schrott und ähnliches einfach in den Wald gefahren hatten, anstatt zur Deponie zu bringen.“

Bis vor die Piratenbucht

In Morschheim hat Ortsbürgermeister Timo Wahl mit Falschparkern an Feldwegen und rund um die Spiel- und Raststation „Piratenbucht“ zu kämpfen. „In diesen Zeiten mussten wir wegen der hohen Frequentierung des Freizeitgeländes die Parkplätze direkt an der Piratenbucht geschlossen halten. An schönen Tagen waren bis zu 200 Menschen dort, was leider in den Pandemie-Zeiten nicht sein darf“, sagt er. Das generell geltende Parkverbot an Feldwegen werde oft ignoriert, so der Ortsbürgermeister. Es gebe rund 200 Meter entfernt Parkplätze, aber viele wollten bis direkt vor die Raststation fahren. Wahl bedauert, dass viele Leute auch die regulären Anfahrtswege nicht nutzen, was allerdings schon vor den Corona-Einschränkungen schwierig gewesen sei. „Eigentlich bin ich zufrieden damit, wie die Anlage und unsere Natur genutzt wird, bedauerlich ist aber, dass manche Menschen einfach die geltenden Verkehrsregeln ignorieren“. Problematisch sieht der Morschheimer Ortsbürgermeister auch die vielen Hunde-Hinterlassenschaften. Da wünscht er sich mehr Bewusstsein der Hundehalter – und die Nutzung von Plastikbeuteln.

Nur vereinzelt „Baustellenausweichler“

Christian Lauer, Bürgermeister in den Zellertal-Gemeinden Harxheim, Zell und Niefernheim hat zwar ebenfalls ein verstärktes Ausflugsleben in den Weinbergen und an der Pfrimm in den letzten Wochen festgestellt, ist aber mit dem Verhalten der Besucher seiner Region zufrieden. „Die meisten Radfahrer und Spaziergänger verhalten sich vernünftig und rücksichtsvoll. Sie nehmen ihr Picknick ein und lassen nichts zurück“, sagt er. Ihm seien jedenfalls noch keine Klagen von den Winzern und Landwirten zu Ohren gekommen. „Natürlich verleitet die Großbaustelle bei Monsheim dazu, die befestigten Feldwege als Ausweichmöglichkeit zu nutzen, aber das sind zwischen Wachenheim und Niefernheim bis dato Einzelfälle“, räumt er ein. Bis jetzt aber hätten sich im Zellertal die Naturfreunde gut verhalten und er hoffe, dass dies auch weiter so bleibe.