Bezirkskantor Martin Reitzig erläutert im Gespräch mit Reiner Henn, wieso er sich für das Mozart-Requiem als Abschluss des Orgelsommers am Montag, 3. Oktober, 17 Uhr, in der Paulskirche in Kirchheimbolanden entschieden hat. Er hat es mitd en Sängerinnen und Sängern der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler erabeitet (wir berichteten).

Herr Reitzig, wie ist die Tradition der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler?

Diese besteht seit 1990 und hatte in besten Anfangszeiten bis zu 50 Vokalisten. Jetzt nur noch rund die Hälfte. Allerdings stoßen ein weiteres Drittel an Mitwirkenden projektbezogen zur Konzertverstärkung dazu. Sorge macht allerdings das Durchschnittsalter, das über 65 Jahre liegt.

Warum bei dieser prekären Situation ein solches Meisterwerk?

In meiner Dienstanweisung steht, dass die großen Werke der Kirchenmusik aufgeführt werden sollen. Nach meiner Erfahrung ziehen sie mehr Ausführende und Zuhörer an. Zudem offenbart das Werk mit seinen feierlich ernsten und tiefgründigen Klängen durch die Verarbeitung gregorianischer und barocker Stilelemente eine Vision des Jüngsten Gerichts.

Wie kann man eine Kantorei derart mobilisieren und motivieren?

Wir arbeiten jährlich stets auf zwei monumentale Aufführungen hin: Am 3. Oktober und am dritten Advent, dazu am Karfreitag eine kleinere Aufführung. Das hat sich im Jahreskreislauf bewährt.

Wie können solche aufwendigen Projekte finanziert werden?

Sie sind nur realisierbar durch die Zusammenarbeit mit den LUfonikern Ludwigshafen, die größtenteils aus Hobbymusikern bestehen, die sich ohne Bezahlung, aber mit sehr beachtlichen Leistungen engagieren. Außerdem probe ich alle zwei Wochen ohne zusätzlich engagierte Stimmbildner, übernehme diesen Zweig der Chorarbeit selbst, was Kosten spart.