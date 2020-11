Maren Bernhard aus Obermoschel zählt zu den Preisträgern des Schüler- und Jugendwettbewerbs 2020 des Landtages und der Landeszentrale für politische Bildung. 795 Jugendliche aus ganz Rheinland-Pfalz hatten an dieser 34. Auflage des Wettbewerbs teilgenommen, wie die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag mitgeteilt hat. Sechs Arbeiten erhalten demnach einen 1. Preis und zwölf einen 2. Preis, darunter der Wettbewerbsbeitrag der 19-jährigen Obermoschelerin. Eingereicht hatte sie eine bildnerische Arbeit zum Thema Klimawandel und Alltagsverhalten mit dem Titel: „Globus: Die Welt und unser Müll“. 2020 standen die Themen „2020 +20 - Unsere Welt in zwanzig Jahren“, „Klimawandel und Alltagsverhalten“ und „30 Jahre Deutsche Einheit“ zur Auswahl. Eingereicht wurden gestalterisch-bildnerische Werke, Textarbeiten, informative Webseiten und Präsentationen sowie Videos und Brettspiele. Zu den vielen Preisen des Wettbewerbs gehören unter anderem eine fünftägige Studienfahrt nach Berlin für volljährige Einzel- und Gruppensieger, die Teilnahme an einem Landtagsseminar für Jugendliche, Tagesfahrten oder Klassenanschaffungen für Schulklassen und jede Menge toller Bücher und Spiele. Die öffentliche Preisverleihung in Mainz kann dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.