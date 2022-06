Der in Bolanden lebende und arbeitende und weit über den Donnersbergkreis hinaus bekannte bildende Künstler Hermann Hoormann ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Hoormann wurde am 10. Dezember 1933 in Meppen im Emsland geboren, war aber seit Jahrzehnten mit der Nordpfalz verbunden, unter anderem als Kunsterzieher am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden und als freier Künstler mit zahlreichen Ausstellungen.

