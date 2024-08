Der Lions Club Winnweiler-Nordpfalz unterstützt die Arbeit der „Helfenden Hände“ in Winnweiler mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro.

Seit September 2022 hat in der Schlossstraße in Winnweiler jeden Dienstag die Kleiderstube „Helfende Hände“ der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler geöffnet. Dort können nicht nur Menschen in Not, sondern alle Interessierten gut erhaltene Second-Hand-Kleidung gegen eine freiwillige, kleine Spende erwerben. Aus dem damaligen Projekt hat sich eine bleibende Einrichtung entwickelt, die an jedem Öffnungstag von 30 bis 40 Menschen besucht wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um dieses Projekt zu unterstützen, hat nun der Lions Club Winnweiler-Nordpfalz 1000 Euro gespendet. Den Scheck übergab der Präsident des Lions Clubs, Jost Haneke, an den Vorsitzenden des Caritasausschusses der Pfarrei, Stephan Schmitz. Mit seiner Spende möchte der Lions Club einen Beitrag für die anfallenden Unterhaltskosten der Kleiderstube leisten und das Engagement der circa 15 ehrenamtlichen Helferinnen würdigen.