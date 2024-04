„Es handelt sich um einen wesentlichen Baustein in unserer Biotechstrategie“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) während eines symbolischen Spatenstichs des US-Pharmaunternehmens Eli Lilly and Company am Montagnachmittag in Alzey. Dort möchte Lilly für 2,3 Milliarden Euro eine neue High-Tech-Produktionsstätte errichten. Ab 2027 sollen dort injizierbare Medikamente und Injektionshilfen, sogenannte Pens, produziert werden. 1000 neue Arbeitsplätze sind angedacht. Noch im Sommer sollen die Bauarbeiten starten. Neben Dreyer besuchte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Gelände – begleitet von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Laut Kanzler wird das Projekt die Region positiv verändern. Unter anderem sollen neue Kitaplätze entstehen, so Scholz.

Hier geht es zu einem Kommentar zur Arbeitsplätze versprechenden Ansiedlung des US-Pharmariesen Eli Lilly in Alzey, unweit des Donnersbergkreises.

Hier geht es zum ausführlichen aktuellen Hintergrund-Beitrag zum großen Bahnhof mit Kanzler Scholz, Minister Lauterbach und Co. beim Lilly-Spatenstich in Alzey.