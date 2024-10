„Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, sodass wir noch keine abschließenden Angaben machen können“, meldet das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG zum Fall der Landauer Seniorin, die Anfang September Geld und/oder Wertsachen im Wert von mindestens 100.000 Euro an einen betrügerischen falschen Polizisten übergeben hat. Dass Mitte September – nur Tage nach der Landauer Tat – im südpfälzischen Herxheim ein 37 Jahre alter „Abholer“ auf frischer Tat verhaftet wurde, kann Zufall sein, könnte aber auch Hinweise zur Landauer Tat liefern. Laut Polizei besteht zumindest die Möglichkeit, dass beide Fälle zusammenhängen. Das werde jedenfalls geprüft, so die Ermittler.

