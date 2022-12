„Weihnachten im Schafstall“ heißt es wieder am Sonntag, 18. Dezember. Ab 16.30 Uhr gibt es das lebendige Krippenspiel mit Tieren, das bereits vor der Corona-Pause für weihnachtliche Stimmung gesorgt hatte. Für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims „Haus Emma“, aber auch für alle anderen Interessierten führen die Marienthaler Kinder und Präparanden das Stück „Augustus ist pleite“ auf. Für Musik sorgen der Evangelische Posaunenchor Kirchheimbolanden sowie die Stubenmusik der Kirchheimbolander Trachten- und Volkstanzgruppe. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Am vierten Advent im Schafstall der Familie Lück in Marienthal, Am Donnersberg 28.