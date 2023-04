Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer an MS erkrankt, weiß nie genau, was auf ihn zukommt. Die Diagnose der „Krankheit mit den tausend Gesichtern“ hat im vergangenen Jahr auch Michael Geßner aus Kriegsfeld getroffen. Er will ihr sein Leben nicht unterordnen.

Mit den Augen fing es an. „Zuerst dachte ich an eine Erkältung, eine Bindehautentzündung oder so etwas.“ Nach vier Tagen aber war Michael Geßner klar, die Augen waren