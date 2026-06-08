Das Training zahlt sich aus. Die 3x1000 Meter Langstaffel der TSG Eisenberg holt in Landau den Pfalztitel und stellt einen Vereinsrekord auf.

Bei den Pfalzmeisterschaften der Langstaffeln über 3x1000 Meter in Landau sorgte die TSG Eisenberg für einen tollen Erfolg. Das Trio sicherte sich nicht nur den Pfalzmeistertitel in der Altersklasse U20, sondern stellte zugleich einen neuen Vereinsrekord auf.

Als Startläufer ging in Landau Kai Baumbauer für die TSG Eisenberg ins Rennen. Er legte mit starken 2:57 Minuten den Grundstein für den Erfolg der Eisenberger Staffel. Anschließend übernahm Tim Kammerer den Staffelstab und absolvierte seine 1000 Meter in 3:07 Minuten. In aussichtsreicher Position schickte er Schlussläufer Julian Schreiner auf die Strecke. Schreiner zeigte eine beeindruckende Leistung und lief die abschließenden 1000 Meter in hervorragenden 2:52 Minuten. Mit einer Gesamtzeit von 8:57 Minuten unterbot die Staffel den bisherigen Vereinsrekord und krönte ihren Auftritt mit dem Gewinn der Pfalzmeisterschaft. Die Athleten der TSG Eisenberg bewiesen damit eindrucksvoll ihre mannschaftliche Geschlossenheit und ihre starke Form. Der neue Vereinsrekord und der Pfalzmeistertitel sind der verdiente Lohn für die engagierte Trainingsarbeit der vergangenen Monate.