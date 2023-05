Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Junge Menschen, die in Ungarn zu Medizinern ausgebildet werden, sollen die Ärzte-Versorgung in der Westpfalz verbessern. Landrat Rainer Guth war vor einigen Wochen dort und hat die neue Partner-Universität in Pécs besucht. Er weiß, wie der Donnersbergkreis in Zukunft profitieren kann.

„Die Universität in Pécs ist in allen Facetten beeindruckend“, berichtet Landrat Guth von der Reise nach Ungarn. Die Uni sei sehr modern ausgestattet und die Lehrmethoden