Die Kreisverwaltung sowie die beiden Polizeiinspektionen in Rockenhausen und Kirchheimbolanden haben für den landesweiten Maskenkontrolltag am Mittwoch, 7. Oktober, nichts Spezielles geplant. Dass es einen solchen Kontrolltag geben werde, hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Mitte September angekündigt. Laut Büroleiterin Judith Schappert wurde die Verwaltung des Donnersbergkreises nun aber zu kurzfristig informiert, um konkrete Maßnahmen zu planen.

Auch die beiden Polizeidienststellen im Landkreis starten keine besonderen Aktionen. Das liegt daran, dass die Polizei an diesem Tag vor allem in den Großstädten gezielt kontrollieren wird, wie die Inspektionsleiter Werner Schneider (Kirchheimbolanden) und Matthias Ankner (Rockenhausen) erläuterten. Im ländlichen Bereich gebe es in den meisten Fällen keinen Schwerpunkteinsatz am Mittwoch. Ohnehin beobachteten die Beamten im täglichen Streifendienst, inwieweit die Hygieneregeln umgesetzt werden, und seien angehalten, bei Verstößen einzugreifen.

Eingreifen, das bedeutet laut Schneider: Verwarnungen auszusprechen, die den Maskenmuffel 50 Euro kosten. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Verwarnte gar keine Maske trägt oder ob er diese falsch benutzt, beispielsweise die Nase nicht bedeckt hat. Die ganz großen Probleme seien aber im Donnersbergkreis eher selten. Ankner: „Ich habe insgesamt den Eindruck, dass sich die Leute sehr gut an die Regelungen halten.“