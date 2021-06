Die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für die Zeit bis 2024 ist ein zentrales Thema der nächsten Sitzung, zu der der Donnersberger Kreistag für Dienstag, 22. Juni, 15 Uhr, ins Festhaus Winnweiler eingeladen ist.

Beraten wird zudem über die Einführung eines Amtsblattes, das der Kreis für seine Öffentlichkeitsarbeit in Eigenregie herausgeben will, sowie über die Hinwendung zu papierloser Gremienarbeit. Über die Arbeitsmarktsituation im Donnersbergkreis geben das Jobcenter und die Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Kreises Berichte ab, auch die drei Klimaschutzmanager berichten über ihre Arbeit. Eine Anfrage der Grünen hat die Förderung des Photovoltaikausbaus im Kreis zum Thema. Zum Einstieg in die Tagesordnung hat der Kreistag über Personalwechsel in den Ausschüssen zu befinden.