Zum kreisweiten „Heimat shoppen“ macht sich auch die Kreismusikschule auf den Weg, um am Samstag in Winnweiler, Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Eisenberg mit kleinen Konzerten auf sich aufmerksam zu machen. Und dabei wird es auch zu einer Premiere kommen: Erstmals wird die Musikschule ihren eigenen Song präsentieren: „Musik rund um den Berg“. Das ist auch das Motto der Musikschule. Geschrieben hat das Lied Viktor Silvester Wendtner (li.) vom Leitungsteam der KMS, der selbst als Musicaldarsteller schon europaweit unterwegs war. Besungen wird in dem Lied die Heimat. „Und egal wo ich bin, einer ist immer dabei. Unser Donnersberg von überall zu sehen“, heißt es etwa darin. Sechs Schülerinnen und Schüler werden am Samstag gemeinsam mit Wendtner und seiner Kollegin Lucia Flores in einem Bus auf einer kleinen Donnersberg-Tour unterwegs sein. „Die Idee hierzu ist bei einer Teambuilding-Maßnahme entstanden“, erzählt Wendtner. Die etwa 20-minütigen Konzerte sind um 9 Uhr in Winnweiler, um 10 Uhr in Rockenhausen, um 11 Uhr in Kirchheimbolanden und um 12 Uhr in Eisenberg zu erleben. Auf sechs Songs, überwiegend Deutschpop und darunter eben auch das neue Lied der Musikschule, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen, so eine Pressemitteilung.