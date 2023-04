Zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien findet am Sonntag, 30. April, 14 Uhr, ein Benefizkonzert in der katholischen Kirche in Winnweiler statt. Es treten auf der Chor „Good News“ aus Börrstadt, Christine Marx an der Orgel, der Gesangsverein Hochstein und die Sängervereinigung Winnweiler. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im katholischen Pfarrheim. Der Erlös von Konzert und Kuchenverkauf geht zu 100 Prozent an ein Projekt der Donnersberger Initiative für Menschen in Not.