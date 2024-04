Der Grünen-Ortsverband der Verbandsgemeinde Göllheim hat die Wahllisten für den VG-Rat, den Gemeinderat Göllheim und den Gemeinderat Rüssingen aufgestellt.

Für die Wahlen zum Verbandsgemeinderat sowie zu den Ortsgemeinderäten Göllheim und Rüssingen liegen nun die Listen der Grünen vor. Spitzenkandidatinnen für die drei Gremien sind Lisett Stuppy, Christine Henn-Hutter und Hanna Gelbert.

„In den nächsten Jahren werden wir uns verstärkt für neue Mobilitätskonzepte einsetzen, Investitionen in unsere Grundschulen unterstützen und Klimaschutzmaßnahmen voranbringen“, sagt Lisett Stuppy (Rüssingen) bezüglich der Arbeit im kommenden VG-Rat. Christine Henn-Hutter nennt die Belebung des Ortskerns sowie der Leerstände im Ort als Ziel der Arbeit im Göllheimer Ortsgemeinderat. Außerdem werde man sich für den Ausbau der Kita-Vielfalt einsetzen und mehr Jugendangebote ermöglichen. Hanna Gelbert (Rüssingen) will unter anderem das Ehrenamt und die Vereine stärken, die Kinder- und Jugendbeteiligung in der Gemeinde fördern und die Artenvielfalt vor Ort erhalten.

Die Kandidaten

VG-Rat: Lisett Stuppy, Yanick Hutter, Judith Schmitz, Daniel Däuwel, Ursel Grünewald, Birgit Baqué-Stuppy, Claudia Straßburger-Eppel, Arno Stuppy, Monika Schimmelpfennig, Kirsten Knuth, Hanna Gelbert, Ludger Grünewald, Christine Henn-Hutter, Uwe Korschelt, Hannah Hutter, Peter Blase-Geiger, Katharina Carnduff, Dominik Hutter, Hanne Müller, Juri Gelbert, Heidi Geiger, Jochen Schmidt, Lisa Däuwel, Dieter Klein

OG Göllheim: Christine Henn-Hutter, Yanick Hutter, Judith Schmitz, Claudia Straßburger-Eppel, Kirsten Knuth, Frederic Fuchs, Hannah Hutter, Dominik Hutter, Monika Schimmelpfennig, Therese Fuchs, Simone Wack-Matheis Jochen Schmidt

OG Rüssingen: Hanna Gelbert, Daniel Däuwel, Ursel Grünewald, Arno Stuppy, Lisett Stuppy, Ludger Grünewald, Katharina Carnduff, Birgit Baqué-Stuppy, Sabine Jilek, Bernd Heun, Gertrud Eicher, Juri Gelbert, Lisa Däuwel