DONNERSBERGKREIS. Die kommunale Impfstelle des Kreises in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband wird auch in dieser Woche unterwegs sein: Am Freitag bietet sie Impfungen ohne Anmeldungen in der Mehrzweckhalle in Kerzenheim an, am gleichen Tag macht der Impfbus Station in Bischheim. Zu den Angeboten zählt außerdem eine Sonder-Impfaktion für Kinder: am Samstag, 12. Februar, in der Donnersberghalle in Rockenhausen.

Die Impfaktion in Kerzenheim findet am 11. Februar von 11 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Hier sind Impfungen ohne Termin möglich. Der Impfbus des Landes macht am gleichen Tag von 9 bis 17 Uhr in Bischheim Station und steht dort an der Turnhalle. Auch hier findet keine Terminvergabe statt. Die VG Nordpfälzer Land bietet am Samstag, 12. Februar, von 11.30 bis zirka 16 Uhr eine Sonder-Impfaktion für Kinder in der Donnersberghalle in Rockenhausen an. Kinder von fünf bis elf Jahren können eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Die Aktion wird von Ulrike Gaida, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin aus Rockenhausen, betreut. Anmeldungen sind bis 10. Februar per E-Mail an impfen1202@vg-nl.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.nordpfälzerland.de.

Kommunale Impfstelle an vier Tagen geöffnet

Darüber hinaus hat die kommunale Impfstelle des Kreises im Festhaus Winnweiler montags, dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr für Personen ab zwölf Jahren geöffnet. Ein Termin ist nicht erforderlich, wer aber einen möchte, kann sich über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder über die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 57 58 100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr) anmelden.

Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen (bis einschließlich 15 Jahre) ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person. Für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren reicht eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Benötigt werden der Personalausweis und, wenn möglich, der Impfpass mitzubringen. Für das Betreten der kommunalen Impfstelle in Winnweiler ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

Weitere Informationen zur kommunalen Impfstelle von Kreis und DRK im Festhaus in Winnweiler gibt es unter www.donnersberg.de.