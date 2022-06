Das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) Kirchheimbolanden sowie die Förderinitiative Donnersberg (FID) übernehmen bis zum Jahr 2026 die Schulsozialarbeit an den Grundschulen der Verbandsgemeinde Kibo. Wie bisher wird die FID an der Kirchheimbolander Grundschule tätig sein, das CJD an den Schulen Bolanden-Dannenfels, Kriegsfeld, Marnheim und Stetten. Im Schuljahr 2022/23 investiert die Verbandsgemeinde 138.500 Euro in die Grundschulsozialarbeit – gut 10.000 mehr als im Vorjahr.