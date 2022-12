Am Samstag, 17. Dezember, spielt die Formation The Klezmer Tunes ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Veranstalter ist der Verein Neuer Landweg aus Eisenberg.

The Klezmer Tunes ist ein modernes Klezmer-Ensemble aus Köln: vier Vollblutmusiker, die die eingängigen Melodien aus der großen Fundgrube der jüdischen Klezmermusik auf ihre Weise verarbeiten. Zur Formation gehören Dimitri Schenker an der Klarinette, Igor Mazritsky an der Violine, Gitarrist Mike Rauss und Vadim Baev am Akkordeon. Ihre Musik ist durch so unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Funk, Gypsy, Bossa Nova und Rock’n’Roll geprägt, teilen die Veranstalter mit. Der Ursprung der Musik sei der Band sehr wichtig, ebenso aber ihre Wandlungsfähigkeit.

leichtfüßige Säbeltänze, Csárdás und finnische Polka

Alle Stücke sind selbst arrangiert, und es wird mit Klang und Rhythmus experimentiert. Zu erwarten seien leichtfüßige Säbeltänze, Csárdás und finnische Polka, Jazz, Filmmusikmelodien und „Die Moritat von Mackie Messer“. Weitere Infos über die Band gibt es auf ihrer Homepage.

Karten im Vorverkauf gibt es ab 13 Euro, es wird um Reservierung gebeten per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite „Tickets“ des Vereins. Ein Vorverkauf über Vorverkaufsstellen findet nicht statt.

Kabarett am 6. Januar

2023 setzt der Verein sein Programm im Blauen Haus fort. Erster Termin ist der Auftritt des Kabarettisten Stefan Waghubinger mit seinem Programm „Ich sag's jetzt nur zu Ihnen“ am Freitag, 6. Januar, 20 Uhr.