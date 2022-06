Je nach Betreuungsform müssen Eltern von U2-Kindern ab 1. Januar 2023 noch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Wir hatten berichtet, dass die Kosten für die Kleinkinderbetreuung im Donnersbergkreis teils deutlich steigen werden: Sie zahlen künftig zwischen 62,54 Euro pro Kind und Monat (Familie mit drei Kindern und bereinigtem Haushaltsnettoeinkommen unter 2700 Euro) und 500,32 Euro pro Monat (Familie mit einem Kind und Einkommen von mehr als 5400 Euro). Hat allerdings eine Kita laut Betriebserlaubnis eine Betreuungszeit von neun statt nur sieben Stunden, dann steigen die Betreuungskosten dementsprechend; darauf weist Christian May hin, der zuständige Referatsleiter bei der Kreisverwaltung. Eine Beispielrechnung: Eine Familie mit Nettoeinkommen zwischen 4000 und 5400 Euro mit zwei Kindern im Haushalt, die bei der siebenstündigen Betreuungsform statt bislang 106,20 pro Kita-Kind und Monat demnächst 281,43 Euro zahlen muss, wird bei der neunstündigen Betreuung dementsprechend mit 361,84 Euro pro Kita-Kind zur Kasse gebeten. In der Teilzeitbetreuung fallen geringere Kosten an.

Unsere Grafik zeigt, wie viel Eltern von U2-Kindern ab Anfang 2023 zahlen müssen für die siebenstündige Betreuungsform.