Eine außergewöhnliche Ausstellung bereichert seit wenigen Tagen die Gemeindebücherei in Winnweiler. Schüler der Albert-Schweitzer-Realschule plus zeigen dort an Stellwänden ihre sprachlichen Lernerfolge.

Es handelt sich um Schüler des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts (DaZ), die allesamt einen Migrationshintergrund haben. Seit den Herbstferien besuchen sie alle drei Wochen die Gemeindebücherei zum Lesen und Spielen. Sie wählen Bücher aus, die ihnen Spaß machen und fassen zusammen, was sie gelesen und verstanden haben. Bei der Eröffnung der Ausstellung in der Bücherei präsentierten sie sich gegenseitig.

„Es ist nicht einfach, wenn Kinder mit syrischen, ukrainischen, arabischen oder türkischen Wurzeln kommunizieren“, sagte die betreuende Lehrkraft Clara Olteanu-Essen. Daher war die Aufgabe, eine Kurzfassung der Bücher auf Deutsch zu machen und das auch noch in einem Bild zeichnerisch darzustellen. Für Büchereileiterin Heilwig Dietrich ist diese Präsentation eine gelungene Bestätigung des Engagements der Kinder, die sie und ihr Team nun seit Wochen kennen. Obwohl manchmal die Lerninhalte mit Worten gut umschrieben wurden, sei letztlich die deutsche Sprache eine gewaltige Herausforderung.

Integration muss bewältigt werden

Bürgermeister Rudolf Jacob unterstrich die Bedeutung des Erlernens der deutschen Sprache. Um das Thema Integration ernsthaft bewältigen zu können, müsse man alle Möglichkeiten nutzen, dass Kinder Deutsch lernen, meinte er. Die Zusammenarbeit zwischen der Realschule plus und der Gemeindebücherei sei ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie man dieses Ziel ernsthaft verfolge. Darüber hinaus lernten Kinder unterschiedlichster Nationalität auch noch freundschaftlichen Umgang miteinander.

Die Ausstellung

Die Ausstellung kann in den nächsten Wochen während der Öffnungszeiten der Bücherei angeschaut werden: Dienstag 16 bis 19 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr.