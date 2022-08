Viele Schwimmbäder in der Region haben in dieser Saison mit einem Mangel an Personal zu kämpfen. Erst kürzlich führte ein kurzfristiger Ausfall in Winnweiler zu verkürzten Öffnungszeiten. Auch in Kirchheimbolanden gibt es Engpässe.

Die Gefahr, dass kurzfristige Personalausfälle im Kibobad zu geänderten Öffnungszeiten führen können, bestehe immer, betont der Leiter der Verbandsgemeindewerke, Daniel Fleckenstein. „Bäderpersonal ist sehr rar“, weiß er. Dennoch sei das Hallenbad in Kirchheimbolanden derzeit recht breit aufgestellt. Das größte Sorgenkind sei das Bistro, das gleichzeitig als Kasse dient. Gelegentlich müsse dort auch das Bäderpersonal aushelfen, sagt Fleckenstein. Zudem ist das Angebot des Bistros derzeit verringert, um den Arbeitsaufwand kleiner zu halten. Fleckenstein lobt das „sehr große Engagement“ in der Belegschaft, deren Priorität es derzeit sei, das Bad zu den regulären Zeiten öffnen zu können.

Die gute Nachricht für das Kibobad: Die Besucherzahlen sind wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2019, vor der Pandemie, bilanziert Fleckenstein. Ein verändertes Verhalten der Besucher wegen der höheren Kosten in allen Lebensbereichen sei nicht zu beobachten. Dass die Eintrittspreise demnächst erhöht werden, kann er nicht ausschließen. Auch weil die letzte Eintrittspreiserhöhung im Kibobad nun schon zwei Jahre her ist, sei es angesichts der Energiepreise nun „die logische Konsequenz, dass man über die Preise reden muss“, sagt Fleckenstein. Konkrete Pläne dazu gebe es aber noch nicht.