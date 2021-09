Ab Montag, 20. September, können nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes mehr Gäste als bislang gleichzeitig das Kibobad und die zugehörige Sauna besuchen. Das haben die Kirchheimbolander VG-Werke mitgeteilt.

Demnach dürfen sich künftig bis zu 200 Personen in der Schwimmhalle aufhalten, im Saunabereich sind es 40. Die Besucher müssen nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein, eine Voranmeldung ist ab diesem Datum nicht mehr notwendig. Allerdings könne es aufgrund der Beschränkung zu Wartezeiten am Einlass kommen, so die VG-Werke. Die Kontakterfassung erfolgt über die Luca-App oder über ein Formular. Dieses kann vorab im Internet unter www.kibobad.de heruntergeladen werden, steht aber auch vor Ort zur Verfügung.

Geöffnet hat das Kibobad mit der neuen Regelung Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Sauna kann Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr genutzt werden. Die Eintrittspreise bleiben unverändert.