„Kibo liest und lauscht“ wieder: Von Mai bis November steht das neue Programm der beliebten Lesereihe mit lokalen Autoren an. Wir geben einen Ausblick auf die Höhepunkte.

Vom Donnersberger Literaturverein 2018 ins Leben gerufen, findet „Kibo liest & lauscht“ abwechselnd mit den Donnersberger Literaturtagen alle zwei Jahre statt. Bei den Autorenlesungen und Vorträgen im Stadtgebiet und näheren Umland steht die Zusammenarbeit mit lokalen Autoren im Vordergrund. Organisator und Vereinsvorsitzender Thomas Mayr freut sich, auch in diesem Jahr zusammen mit allen Beteiligten wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt zu haben.

Zur Eröffnung bietet Katrin Kirchner „Tierisches“. Die in Mutterstadt lebende Autorin liest am Mittwoch, 6. Mai, in der Stadtbibliothek unter gleichnamigem Motto, bei dem es um Hamster, Igel, Ameisen und die Liebe zur Bretagne geht. Mit den Auswirkungen der Bücherverbrennungen im Jahr 1933 beschäftigt sich Monika Böss am 12. Mai im Stadtpalais. Die Mörsfelder Autorin beleuchtet in einem Vortrag die Folgen für die Autoren, die einerseits betroffen waren, aber andererseits auch davon profitieren konnten. Begleitend dazu findet im Stadtpalais die Ausstellung „schrift – buch – kultur. Sammlungen in Bibliotheken“ statt.

Venedig und pfälzische Maler

Weiter geht es am 22. Mai in der Langstraße mit dem Auftakt zur beliebten Reihe „Geschichten aus dem Hof“. Die Märchenabende von Monika Reuter finden anschließend im Monatsrhythmus im Hof ihres Hauses statt. Auf „Eine Reise nach Venedig“ darf man sich am 17. Juni im Stadtpalais begeben. Die Mainzer Autorin Brigitta Dewald-Koch liest aus ihrem gleichnamigen Roman über eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die gleichermaßen als Mutmachbuch zu verstehen ist.

Fester Bestandteil des Programms sind die Lesungen der Autorengruppe Wachtenburg/ Donnersberg, die erneut mit verschiedenen Veranstaltungen an Bord ist. In der Fürstenloge der Paulskirche liest die Gruppe am 25. Juni „Über Gott und die Welt“. Der Abend wird musikalisch begleitet von Ulrike Heubeck und dem Bezirkskantorat. Im Rahmen der Kulturnacht am 7. August liest die Gruppe ausgewählte Geschichten im Hof des Stadtpalais. Ebenfalls in den Räumen des Stadtpalais stellt die Autorengruppe am 11. September ihre neue Anthologie vor. Im Fokus stehen dabei Texte zu Bildern pfälzischer Maler.

Junge Autoren und Friedenstage

Aus dem Kreis bisheriger Preisträger der Donnersberger Literaturtage hat sich die junge Autorengruppe „WortArt“ formiert. Die Nachwuchsautoren laden für den 2. Oktober zu einer Lesung mit einer Auswahl neuer Texte ins Stadtpalais ein. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Kreismusikschule Donnersberg.

Traditionell mit den Kirchheimbolander Friedenstagen verbunden, findet in diesem Jahr erneut eine Lesung im Rahmen des Friedenstage-Programms statt. Der Speyerer Autor Ulrich Bunjes liest am 20. November im Stadtpalais aus seinem Roman „Die edelste Tochter der Grafik“. Das Buch spielt vor dem Hintergrund des Geschworenenprozesses gegen die Angeklagten des Hambacher Festes im Jahr 1833.

Info

Den vollständigen Terminplan sowie weiterführende Informationen rund um die Veranstaltungen sind im Internet unter www.dlverein.de abrufbar. Der Eintritt erfolgt, sofern nicht anders vermerkt, auf Spendenbasis.

