Die Winterpause ist vorbei – am Sonntag, 3. April, öffnet das Keltendorf in Steinbach ab 11 Uhr wieder seine Tore. Neben Führungen durch das Dorf werden auch Aktionen angeboten, bei denen die Besucher selbst aktiv werden können.

Grundsätzlich hat das Keltendorf an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Auf Anfrage werden für Kinder- und Erwachsenengruppen wieder spezielle Programme organisiert. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Keltendorf und einem kurzen, spielerischen Einblick in die Geschichte und Kultur der Kelten warten Kreativ-Angebote auf die Gäste. So zählen beispielsweise Filzen oder die Herstellung von Seife zu den vorgesehenen Aktivitäten.

Für Gruppen ist eine vorherige Buchung erforderlich. Anmeldung und weitere Informationen beim Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712, E-Mail touristik@donnersberg.de, Internet www.donnersberg-touristik.de.