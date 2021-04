Auch 2021 wird es in Winnweiler keinen Johannismarkt geben. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, wie Bürgermeister Rudolf Jacob i(CDU) m Nachgang zur Sitzung informierte. „Wenn sich abzeichnet, das im Juni eventuell doch Veranstaltungen möglich sein sollten, dann könnte es eine kleine Lösung mit Bewirtungsstände und einfach zu organisierenden Angeboten geben“, so Jacob, der allerdings angesichts der angespannten Pandemielage und der Forderung nach weiteren Lockdown-Phasen den Winnweilerern nur wenig Hoffnung auf ein Fest machen möchte.